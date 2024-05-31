Trafik cezaları ödenmediği zaman cezadan sorumlu kişiler bazı yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Bu yaptırımlar arasında araç satışına etki eden hususların olup olmadığı konusunda trafik cezası olan vatandaşların bilinçlenmesi gerekir. Satış öncesinde mutlaka bilinmesi gereken konular içinde trafik cezası olan araç satılır mı, trafik cezası araç satışına engel mi soruları yer almaktadır.

Trafik Cezası Olan Araç Satılır Mı?

Trafik kuralları ihlali durumunda yazılan cezaların bazıları araç plakasına yazılmaktadır. Bu durumda o aracın ödenmesi gereken trafik cezası borcu vardır. Tıpkı aracın vergi borcunda olduğu gibi ödenmemiş trafik cezası olan aracın satışı mümkün değildir. Yasalarımız gereği trafik borcu olan araç satılamaz.

Trafik Cezası Araç Satışına Engel Mi?

Evet. Satışa konmuş bir aracın satılıp başka birey üzerine devredilebilmesi için araca ait herhangi bir trafik cezası borcunun bulunmaması gereklidir. Trafik cezaları ve vergi borçları satıcı tarafa aittir. Ancak satıştan önce, varsa eğer trafik cezası vergi daireleri ya da bankalar aracılığıyla ödendikten sonra satış işlemleri gerçekleştirilebilir. Aksi durumda aracın satılması ve diğer bir kişi üzerine kayıt edilmesi mümkün değildir.