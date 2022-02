Trafik ışıklarında Trabzonspor mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı önerisi sonrası Trabzon'daki trafik ışıklarında görsel düzenleme yapıldı.

Önceki zamanlarda koronavirüs nedeniyle 'Hayde eve' olan trafik ışıklarında Trabzonspor'un ligde şampiyonluğa adım adım yaklaşması üzerine "O sene bu sene" ifadeleri ve "Kupa" görseli yer almaya başladı.

İlk etapta Faroz Mahallesindeki bazı trafik ışıklarında düzenleme gerçekleştirdiklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Şehrimiz uzunca bir sene sonra şampiyonluğa yeniden hazırlanıyor. Bu coşkuyu ise kentin her köşesinde, her sokağında, her caddesinde görmek mümkün. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi bu şampiyonluğu en iyi şekilde barış, sevgi ve huzur içerisinde coşkulu kutlamak üzere hazırlıklarımıza başladık. Bayraklarımızın siparişini verdik. Bir taraftan da ışıklandırma ve süslemelere başladık. Dün ise bazı trafik ışıklarında görsel uygulamasına başladık. Trafik ışıklarımızda, 'O sene bu sene' ve 'Kupa' görseli büyük ilgi gördü. Şehrimizin bütün trafik ışıklarında hazırladığımız görseller yer alacak. Son maçımıza kadar bu şekilde devam edeceğiz, Şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." dedi.