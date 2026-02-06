Trafik Kanunu’nda değişiklik: Yaya yoluna çıkanlara 5 bin TL ceza

YAYA YOLUNDA ARAÇ KULLANANLARA 5 BİN LİRA CEZA

Yeni düzenlemeye göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları halinde 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Güvenlik kurallarına uymayan sürücüler de ceza kapsamına alınacak.

Bu kapsamda, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde uygun oturma alanı olmadan yolcu taşınması, araç kapasitesinin üzerinde yük taşınması, elektrikli skuterlerle kişisel eşya dışında yük veya yolcu taşınması yasaklanacak. Ayrıca bu araçların otoyollar, şehirler arası yollar ve hız sınırı 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılması da engellenecek.