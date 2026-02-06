Trafik Kanunu’nda değişiklik: Yaya yoluna çıkanlara 5 bin TL ceza

Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine, araçlarda kış lastiği kullanımı ile yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına ilişkin iki yeni önerge eklendi. Yeni Trafik Kanunu teklifinde, çeşitli ihlaller için uygulanacak idari para cezaları da netleşti.
YAYA YOLUNDA ARAÇ KULLANANLARA 5 BİN LİRA CEZA
Yeni düzenlemeye göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları halinde 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Güvenlik kurallarına uymayan sürücüler de ceza kapsamına alınacak.
Bu kapsamda, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde uygun oturma alanı olmadan yolcu taşınması, araç kapasitesinin üzerinde yük taşınması, elektrikli skuterlerle kişisel eşya dışında yük veya yolcu taşınması yasaklanacak. Ayrıca bu araçların otoyollar, şehirler arası yollar ve hız sınırı 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılması da engellenecek.
ZİNCİRSİZ AĞIR VASITAYA CEZA GELİYOR
Teklife eklenen bir diğer önergeyle, karlı ve buzlu hava koşullarında kamyon, çekici ve otobüs sürücülerinin kar zinciri bulundurmaları, kullanmaları ve zincirlerin kullanılabilir durumda olması zorunlu hâle getirilecek. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sürücülere 6 bin lira idari para cezası kesilecek.
YOLU KAPATANA 24 BİN LİRA CEZA
Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında kar zinciri kullanmadığı için trafik akışını engelleyen kamyon, çekici ve otobüs sürücülerine 24 bin lira idari para cezası uygulanacak. Düzenlemenin usul ve esasları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenecek.