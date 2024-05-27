Trafik katliamı: 10 ölü 40 yaralı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dün akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsünün şoförü, dün saat 19.30 sıralarında yoğun yağış altında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek karşı şeride geçen otobüs, önce 2 otomobille çarpıştı. 28 yolcu ve 4 personeli bulunan otobüs, ardından da karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır olmak üzere 40 kişi de yaralandı" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazaya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hakan Arınç (45) ve yanında bulunan arkadaşı öldü.Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Çanakkale, Muğla, Kütahya, Adana ve Antalya'daki kazalarda da 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.