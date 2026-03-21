Trafik kavgalarına ceza yağdı

Maltepe'de trafikte araçtan inerek yayaya saldıran 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Maltepe Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Trafikteki 2 kişi araçtan inerek yolda bekleyen yayaya saldırdı. Sanal medyaya yayılan saldırı görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliler S.A. (33) ve Y.Ö.'yü (37) gözaltına aldı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek veya araçtan inmek' suçu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 2 ay trafikten men edilirken, sürücü Y.Ö.'nün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AVCILAR'DA KESERLİ TEHDİT

Avcılar'da trafikte tartıştığı aracı ısrarla takip ettikten sonra eline keser alarak sürücünün üzerine yürüyen kişiye 182 bin 492 lira para cezası kesildi. Olay, Tahtakale Mahallesi Güney Yan Yol'da meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını durdurarak bagajdan aldığı keserle motokuryenin üzerine yürüyen minibüs sürücüsü T.A.'ya 182 bin 492 lira para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.