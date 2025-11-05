Trafik kavgasında eşi tarafından yanlışlıkla öldürülen Kızhanım Dündar davasında karar çıktı

Ankara'da, trafikte yol vermeme nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi Kızhanım Dündar'ı göğsünden vurup ölümüne neden olan Cevdet Dündar'ın, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan yargılandığı ve kavga ettiği Ali Kürk ile Halit Kürk'ün ise 'kasten öldürme' suçlarından yargılandıkları davada karar verildi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Halit Kürk ve Ali Kürk katılmazken, tutuksuz sanık Dündar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"ARABADAN ZORLA İNDİRİLDİ"

Mahkeme başkanı bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı son savunmasını yapmak üzere Dündar'a söz verdi. Sanık Dündar, "Yazılı ve sözlü beyanlarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi. Dündar'ın avukatı ise savunmasında müvekkillinin üzerine atılı suçun gerekçelerinin oluşmadığını ve müvekkili hakkında meşru müdafaa şartlarının geçerli olması gerektiğini beyan ederek "Müvekkilim arabadan kavga ettiği kişiler tarafından zorla indirilmiştir. Silahını karşı tarafı korkutmak amacıyla çıkartmıştır, niyeti en başından beri silahı ateşlemek olmamıştır. Müvekkilim eşi öldükten sonra o anki üzüntü haliyle de diğer sanıkları vurabilirdi ama yapmadı. Sanık Halit Kürk'ün olayın başından beri haksız ve dikkatsiz hareketleri tüm bunlara sebep olmuştur. Tartışmayı da o başlatmıştır. Müvekkilimin beraatini talep ederim." ifadelerini kullandı. Diğer sanık avukatları da dosya kapsamındaki deliller dikkate alındığında müvekkillerinin bir eylemi bulunmadığını öne sürerek üzerlerine atılı suçlardan beraatini istedi.

BİR SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cevdet Dündar hakkında olayın kasıt unsuru taşımadığı ve kazayla meydana geldiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verirken, tutuksuz sanık Halit Kürk hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bir diğer tutuksuz sanık Ali Kürk hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.