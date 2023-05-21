Trafik kazaları 5 can aldı

Bursa'dan İstanbul yönüne doğru seyir halinde Orhangazi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Baguc ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Saime Gül hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil içindeki alkol şişeleri dikkat çekti. Genç kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Baguç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Diyarbakır Şanlıurfa karayolu şehirlerarası otobüs terminali mevkiinde de feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Deniz'e çarptı. Deniz çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Veysel Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ekipler, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sürücü ise gözaltına alındı.Antalya'nın Alanya İlçesi'nde de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Sultan Demirel (33) hayatını kaybetti. Kaza, Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. B.E.'nin (23) kullandığı kamyon, Sultan Demirel (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Demirel hayatını kaybederken, gözaltına alınan kamyon şoförü B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sultan Demirel, Alanya'da bir AVM merkezinde çalıştığı öğrenildi.Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kızılcasöğüt Mahallesi'ndeki Mezarlık mevkiinde Saffet Sönmez'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karaşahin idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle iki araçtaki yolcuların bulunduğu 5 kişi yaralandı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Bayram Sönmez (51) hayatını kaybetti.Erzincan'da Mustafa Buyurman'ın kullandığı traktör, Çatalarmut-Göyne köyü yolunda virajı alamayarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.