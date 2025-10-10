Trafik kazası bir aileyi yok etti

Bartın'da karşı şeride geçen TIR'la çarpışan otomobildeki Satı Üncan (66) ve Sevil Üncan (60) hayatını kaybetti. Bartın-Karabük karayolundaki kazada Hakan Demir (45) yönetimindeki 78 DE 420 plakalı TIR karşı şeride geçerek Satı Üncan'ın kullandığı 74 AS 182 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada Satı Üncan ve Sevil Üncan öldü, TIR'ın sürücüsü Hakan Demir yaralandı. Kütahya'da da İnceğiz Köyü kavşağında para nakil aracı ile otomobil çarpıştı. Dört kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan Ramazan Çetin (78) öldü.

OTOYOL GİŞELERİNDE FECİ ÖLÜM

Mersin'de ise otoyol gişelerinin beton bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Rayhan ve (73) ve yanındaki Hürü Rayhan (72) hayatını kaybetti.