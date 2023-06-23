Trafik kazası kurbanı pilot Adana’da toprağa verildi

Ankara'da otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olan Saygın Doğan (38) Adana'da toprağa verildi.

Önceki gün Ankara'da otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın geçişi esnasında taş fırladı. Taşın camı kırarak Doğan'a isabet etmesi sonucu otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı.

Kaptan pilot Saygın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'ya getirildi. Doğan'ın cenazesi Seyhan ilçesine Akkapı Mezarlığı'nda sevenlerin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye kazada yaralanan Doğan'ın kardeşleri Simge ve Sezgi de katıldı. Oğlunu kaybeden doktor baba Selçuk Doğan'ın ayakta güçlükle durabildiği görüldü.