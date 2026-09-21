Trafik kazası mağdurları üzerinden milyar liralık vurgun: 253 bin kişiden vekaletname aldılar! 825 şüpheli hakkında soruşturma

48 BANKADA 62 HESAP, 24,47 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Avukat Orhan Doğan'ın hesap hareketleri dikkat çekti. Doğan'ın 2022-2026 yılları arasında 48 farklı bankadaki 62 ayrı hesap üzerinden yaklaşık 24,5 milyarlık işlem hacmine ulaştığı görüldü. 19 bin 231 ayrı kişiden para alan ve 197 bin 902 farklı kişiye para gönderen Doğan'ın, Sigorta Tahkim Komisyonu'na son bir yılda yapılan 750 bini aşkın başvurunun yüzde 10'undan fazlasını tek başına gerçekleştirdiği kaydedildi.

SEDDK raporlarına yansıyan iddialara göre Doğan, 2023'ten beri Tahkim Komisyonu'na yaptığı 175 bin başvuru ile yaklaşık 5 milyar TL vekâlet ücreti elde etti. Ayrıca Orhan Doğan Hukuk Bürosu'nun hesaplarına sigorta şirketlerinden 6,1 milyar, icra dairelerinden 3,7 milyar ve icra davaları sonucu vatandaşlardan 3 milyar olmak üzere toplam 13 milyar lira para girişi sağlandığı belgelendi. Avukat Mustafa Öztürk'ün toplam bankacılık hacmi ise 1,4 milyar olduğu belirlendi.

EN YÜKSEK HACİMLİ İŞLEMLER AVUKATLARLA YAPILMIŞ

Şebekenin organizasyon ayağında yer alan Alokaza Yazılım'ın 1,47 milyar liraya ulaşan bankacılık işlem hacminde en yüksek hacimli işlemlerin avukatlarla olması dikkat çekti. Avukat Tahsin Ayçık'ın da Alo Kaza, Greyder Sigorta ve Alotutanak yapılanmaları üzerinden yüz milyonlarca liralık çift yönlü transfer trafiği olduğu görüldü.

GECE YARISI SEVKİYATLARI VE ALTIN İLE İZ KAYBETTİRME

Ağın kilit aracı şirketlerinden Greyder Sigorta'nın finansal hareketlerinin yüzde 47'sinin gece 00.00 ile 06.00 saatlerinde gerçekleştiği ve 2025'te işlem hacmini 3,7 kat artırdığı görüldü. Gelirlerin gizlenmesi için kuyumcuların da kullanıldığı saptandı. Alo Grubu ve bağlantılı avukatların hesaplarından tek bir kuyumcuya 238 işlemde 96,9 milyon gönderildiği, yaklaşık 63,9 milyonluk kısmının "altın alımı" veya "elden alınan altın bedeli" olarak kayıtlara geçtiği tespit edildi.

VERİ SAĞLAYICILARA MİLYARLIK ÖDEMELER

SEDDK denetim raporunda, sigortacılık verilerine erişimi olan kişilere kişisel veri ve kaza dosyası temini için Orhan Doğan tarafından 750 kişiye, Alokaza Grubu tarafından ise 75 kişiye ulaşıldığı aktarıldı. Sadece veri sağlayan isimlere Orhan Doğan tarafından 1,2 milyar, Alokaza Grubu'ndan ise 25 milyon lira ödeme yapıldığı saptandı. Veri temin sağlayan 4 kişiye toplamda 47,27 milyon lira aktarıldığı görüldü.

20 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

Son HSK kararnamesiyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İstanbul Anadolu Başsavcı vekili Onur Yılmaz görevden ayrılmadan önce son işlem olarak bugünkü operasyonu yürüttüğü öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından avukatlık ofisleri ve bağlantılı şirketlere yönelik sigortacılık soruşturması kapsamında 20 şirket TMSF'ye devredildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör