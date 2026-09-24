Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini ele geçirmişlerdi: 11 şüpheli adliyede!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve elde edilen bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör