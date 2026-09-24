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Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:20

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini ele geçirmişlerdi: 11 şüpheli adliyede!

Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı iddiası gündeme oturmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İHA
Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini ele geçirmişlerdi: 11 şüpheli adliyede!
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve elde edilen bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini ele geçirmişlerdi: 11 şüpheli adliyede!
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