Trafik kazası sonrası çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü

Olay, saat 22.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Mahallesi 1. Cadde'de meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli gruplar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

POLİS TARAFLARI AYIRMAK İÇİN HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı sonlandırdı. Güçlükle sakinleştirilen taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.