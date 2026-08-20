Trafik kazası sonrası silahlı kavga: 1 ölü

Giresun
'un Keşap ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla başından vurulan Salim Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü S.Ç. gözaltına alındı. İlçeye bağlı Karabulduk karayolu Dokuztepe köyü mevkiinde önceki gece saatlerinde Salim Atmaca'nın kullandığı otomobil, köy sapağında S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından iki sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre S.Ç., diğer aracın sürücüsü Salim Atmaca'ya tabancayla ateş etti. Atmaca, başından vurularak direksiyon başında ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın ardından şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör