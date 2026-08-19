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Giriş Tarihi: 19.08.2026 12:43

Trafik kazası tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 Ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla başından vurulan Salim Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü S.Ç. gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trafik kazası tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 Ölü
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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karabulduk kara yolu Dokuztepe köyü mevkisinde meydana geldi. Salim Atmaca'nın kullandığı otomobil, Köp Sapağı'nda S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından iki sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre S.Ç., diğer aracın sürücüsü Salim Atmaca'ya tabancayla ateş etti. Atmaca, başından vurularak direksiyon başında ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Salim Atmaca

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Salim Atmaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#GİRESUN

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Trafik kazası tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 Ölü
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