Trafik kazası tezgâhıyla 200 milyon liralık vurgun

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Elde edilen bilgi, belge, ifade, MASAK hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki ve bilgi sahibi beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nce düzenlenen kaza raporları ile sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyaları incelendi. Bir grubun, örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri tespit edildi.

KAZA GÖRÜNÜMÜ VERDİLER

Tespitlere göre şüphelilerin; kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, fotoğraflarını çekip kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikleri, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri Eyüp G. ile örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen Çağdaş İ. ve avukat Arda A.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'kurgu kazalar' yoluyla sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları; yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Operasyonda toplamda 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 54 şüpheliden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 1 şüpheli ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, İzmir'de, internet üzerinden kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Kendilerini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, arızalı beyaz eşyaları tamir etmiş gibi göstererek vatandaşlardan haksız yere yüksek miktarlarda servis ücreti aldıkları belirlendi.