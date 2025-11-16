Trafik kazasına bir şehit verdik

Manisa'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı TIR'a çarptı. Kaza sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Kaza, Alaşehir ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik polisinin kullandığı ekip otosu park halindeki TIR'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.