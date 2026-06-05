Trafik kazasında ölen evli çift son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Özkan Şahinkaya yönetimindeki otomobil ile Musa Bal (54) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Özkan ile eşi Ayşe Şahinkaya ve hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal hayatını kaybetti. Kazada çiftin çocukları Merve (12) Buse Şahinkaya (16) ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Özkan ve Ayşe Şahinkaya çifti için ikindi namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Ay Yıldız Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Şahinkaya ailesinin yakınları Yıldız Belde Belediye Başkanı Ali Aydemir, Güneykaya Belediye Başkanı Hüseyin Kırışkuzu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri sıra mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal ise merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Yaralanan Merve ve Buse Şahinkaya'nın tedavilerinin ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör