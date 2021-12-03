Trafik kazasında ölen uçak mühendisi Tarık Kesekçi ve arkadaşları anıldı

Sağlık ekibinin kontrolünde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi'nin cenazesi Nevşehir'de, 3 arkadaşının cenazesi ise memleketlerinde toprağa verildi. Kesekçi ve 3 arkadaşı için bugün İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcileri tarafından Alibey Camisi'nde anma programı gerçekleştirildi. Kazada hayatını kaybeden 4 İHH gönüllüsü, din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, mevlit ve dualarla anıldı.

