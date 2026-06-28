Trafik magandalarına ağır fatura

Kayseri'de meydana gelen ve sosyal medyada paylaşılan "Satırlı taksici, servis şoförü ile tartıştı" görüntülerinin ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri, taksici ve aracını kısa sürede tespit etti.

Trafikte başka bir sürücüye saldırıda bulunduğu için, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca taksi sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Motorize ekiplerin gerçekleştirdiği uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin takibi sırasında motosikletini bırakarak kaçtı. Yapılan incelemeler sonucunda motosikletin ruhsat sahibi ile tescil plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 338 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.