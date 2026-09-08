Trafik magandası bekçi Mehmet’i hayattan koparmıştı: Duruşma karar için ertelendi

Maltepe Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde 31 Ocak'ta saat 04.50 sıralarında otomobiliyle alkollü bir şekilde seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından Cihan Bulut bir ticari taksiye binip kaçarken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından ifadeleri alınan 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Cihan Bulut, 13 saat sonra gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cihan Bulut'un, otomobilinde bulunan tanıklarla birlikte alkol aldıktan sonra aracıyla seyir halindeyken Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptığı ve Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Tanıkların yapılan alkol ölçümlerinde yüksek promil tespit edildiği, ifadelerinde, birlikte yüksek miktarda alkol tükettiklerini ve şüphelinin de aynı oranda alkol aldığını beyan ettikleri aktarıldı. İddianamede, kazaya tanık olan Onur B.'nin ifadesinde ise şüphelinin yüksek hızla 'makas atarak' ilerlediği sırada bekçinin aracına çarptığını, araçtan inen kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığını söylediği belirtildi. Cihan Bulut hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Cihan Bulut tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Mustafa Karamehmetoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporunda sanığın olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, yine olayda sanığın yüksek derecede alkollü olduğu birlikte değerlendirildiğinde, üzerine atılı suçu bilinçli taksirle işlediğinin anlaşıldığını belirterek, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY BİR KAZADIR"

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan tutuklu sanık Cihan Bulut, "Mütalaayı kabul etmiyorum. 8 aydan beri tutukluyum. Olay bir kazadır. İsteyerek yapmadım. Kim böyle bir şeyi yapmak ister. Tüm dosyadaki deliller ile beraber tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

"İNDİRİM UYGULANMASIN"

Ölen Mustafa Karaahmetoğlu'nun yakınları ise, "Sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz" dediler. Duruşma karar için 23 Eylül tarihine ertelendi.