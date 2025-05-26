Trafik magandası cezasız kalmadı

İstanbul'da sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki çeken olayla ilgili emniyet harekete geçti. Bir sürücünün araçtan inerek bir karayolları çalışanına bıçakla saldırmaya çalıştığı, çalışanın ise yangın tüpüyle kendini savunduğu anlara ait görüntüler dün sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede saldırganın 49 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. H.A.'ya, "huzuru bozacak şekilde araç kullanma" ve "kırmızı ışık ihlali" gerekçeleriyle idari para cezası uygulanırken, "tehdit" suçundan da savcılık tarafından adli süreç başlatıldı.

"TOPLUM HUZURUNU BOZANLAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamu düzenini tehdit eden bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir" açıklamasında bulundu.