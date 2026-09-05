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Giriş Tarihi: 5.09.2026

Trafik polislerine silahlı saldırı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafik polislerine silahlı saldırı
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Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında ekiplere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis memuru sırtından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen emekli polis memuru silahla başına ateş etti. Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan istasyon önünde dün gece Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik uygulaması sırasında bir araç bağlandı. 2026 yılında emekli olduğu belirtilen başpolis memuru Ekrem A. olduğu öğrenilen şahıs trafik ekibine arkadan ateş açtı. Saldırıda polis memuru M. Ali T. sırtından yaralandı. Yaralı polis memuru Esenyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ESENYURT

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Trafik polislerine silahlı saldırı
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