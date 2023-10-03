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Giriş Tarihi: 3.10.2023 11:47

Trafikte bıçaklı kavga eden şüpheli yakalandı

İstanbul Pendik'te trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, cipin önünü keserek sürücüyü bıçakla saldırdı. Arkadan gelen bir sürücünün kaydettiği o anlar sonrası sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis, bıçaklı sadırganı yakaladı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafikte bıçaklı kavga eden şüpheli yakalandı

Olay dün akşam saatlerinde Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü A.K. ile otomobil sürücüsü S.K. arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü S.K. aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü elindeki bıçakla saldırdığı cip sürücüsüne de tehditlerde yağdırdı. Saldırgan araca da zarar verdi. Otomobilden inen bir kadın da saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Gözaltına alınan S.K. "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

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Trafikte bıçaklı kavga eden şüpheli yakalandı
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