Trafikte dans şova 1986 lira ceza

Fenomen Dilara Kaçmaz
, sosyal medya hesabından trafikte aracından inerek dans ettiği bir videoyu "Ben bir çılgınlık yaptım" notuyla paylaştı. Görüntülerin ardından inceleme başlatan polis ekipleri, 'karayolu üzerinde yasak olan yerlerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden Dilara Kaçmaz'a 1986 TL para cezası kesti. Sosyal medya fenomenleri, akıl dışı hareketlerde bulunmaya devam ediyor. Sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşan Dilara Kaçmaz isimli şahıs, trafikte aracından inerek dans ettiği bir videoyu, "Ben bir çılgınlık yaptım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şahıs hakkında inceleme başlattı. Kadıköy'de bulunan Göztepe Polis Merkezi'ne götürülen Kaçmaz'a, 'karayolu üzerinde yasak olan yerlerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden toplam 1986 TL para cezası uygulandı.