Trafikte dehşet! Yol verme tartışmasında araç sürücüsünü bıçaklayıp, tehdit etti

Olay, önceki gece Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobilin sürücüsü Cemal Dayan (21) ile 42 ERN 56 plakalı araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma üzerine her iki araç sürücüsü araçlarını yol kenarına çekti. Aracından elinde bıçakla inan sürücü açık olan araç camından Cemal Dayan ve yanındaki arkadaşı Mehmet Emin K'ya saldırdı. Daha sonra aracına binen şüpheli, elindeki bıçağı Dayan'a gösterip tehdit ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ise Cemal Dayan ve arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda hafif şekilde yaralanan Cemal Dayan polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Dayan ifadesinde, "Sürücü aracıyla beni sıkıştırdı. Kaza yapmamak için aracımı kenara çektim. Sürücü aracından bıçakla inip bana saldırdı. Elimden yaralandım. Aracıma tekme ve yumruk vurdu. Hakaret ve tehdit etti" dedi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli sürücünün Hasan Koca olduğunu tespit etti. Koca, Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Dayan'ın kendisine küfü ettiğini ileri süren Koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.