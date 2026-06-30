Trafikte kavgaya geçit yok! Beylikdüzü’ndeki kavgada şoföre 180 bin TL ceza!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve Beylikdüzü'nde geçen "araca saldırı" görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araç sürücüsünün İ.S. olduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE 2 AYLIĞINA EL KONULDU

Sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.