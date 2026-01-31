Trafikte kavgaya jet gözaltı

İstanbul Fatih'te bir sürücüyü aracından inerek tehdit eden şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Fatih Atatürk Bulvarı'nda bir şüpheli dün öğle saatlerinde trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline saldırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine saldırgan T.E. (22) gözaltına alındı. Şüpheliye "kara yolu üzerinde yasaklanan yerlerde duraklama", "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanma" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Bursa-İzmir yolu üzerinde de 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Polis sürücülerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.