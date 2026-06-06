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Giriş Tarihi: 6.06.2026 18:20

Trafikte makas atan araç ortalığı birbirine kattı: 4 kişi yaralandı!

İstanbul Zeytinburnu Sahil Yolu'nda makas atarak ilerlediği öne sürülen bir araç önce seyir halindeki hafif ticari araca ardından park halindeki minibüse çarptı. Kaza yapan sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Trafikte makas atan araç ortalığı birbirine kattı: 4 kişi yaralandı!
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Kennedy Caddesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ve makas atarak ilerlediği öne sürülen başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Makas atan araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse de arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Trafikte makas atan araç ortalığı birbirine kattı: 4 kişi yaralandı!
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