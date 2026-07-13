Trafikte makas atan sürücüye rekor ceza

Ümraniye'de trafikte "makas atarak" seyreden bir aracın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, tehlikeli hareketlerle hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan araç sürücüsünün S.T. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu'nun "makas atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün geçici olarak el konuldu. Sürücü S.T., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem uygulandı.