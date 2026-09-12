Trafikte önünü kesti, saldırdı! 2 şüpheli gözaltında

Edilinen bilgiye göre olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri, diğer aracın önünü kesti. Araçtan inen şüpheli K.E. ile yanındaki Y.E., önünü kestikleri araçta bulunan sürücüye saldırdı. Saldırının ardından araçlarına binen şüpheliler, trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem diğer sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye attı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda K.E. ve Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.