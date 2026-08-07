Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip tehdit etti: Cezası ağır oldu!

Araçtan inen M.E.Ö. ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.E.Ö.'nün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" diyerek tehditte etti. Araçta yolcu olarak bulunan bir kadın ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.