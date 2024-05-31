Trafikte ters yönde araç kullanmak, hem kazalara sebep olma riski açısından hem de diğer sürücülere ve yayalara engel teşkil etmesi bakımından son derece tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, Karayolları Trafik Kanunu'nda bu tür ihlallere caydırıcı cezalar uygulanmaktadır. Trafikte ters yön cezası ne kadar ve trafikte ters yöne girmenin cezası kaç TL konularını özellikle araç sürücülerinin bilmesi gerekmektedir.

Trafikte Ters Yön Cezası Ne Kadar? Trafikte Ters Yöne Girmenin Cezası Kaç TL?

2024 yılı itibariyle, ters yönde araç kullanmanın cezası 6.439 TL'dir.

Ters Yön Cezası Hangi Durumlarda Kesilir?

Yol kenarındaki levhalarda veya trafik işaretlerinde "Ters Yön Yasaktır" işareti varsa.

Tek yönlü bir yola girerse.

Otoyol giriş ve çıkışlarında ters yönden girerse.

U dönüşü yapılan kavşaklarda ters yönden girerse.

Ters Yön Cezası Ne Zaman Ödenir?

Ters yön cezasını, tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ödemeniz gerekir. Aksi takdirde, cezanıza gecikme zammı uygulanacaktır.

Ters Yön Cezası Borcunu Ödemezseniz Ne Olur?

Ters yön cezası borcunuzu ödemezseniz, borcunuz adınıza vergi dairesine gönderilir ve icralık hale gelir. Bu durumda, borcunuzu faiziyle birlikte tahsil etmek için yasal işlem başlatılabilir.

Ters Yön Cezasını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?