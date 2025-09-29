Traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde İdil'e bağlı kırsal Tepecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 25 yaşlarında bir genç kız yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ise morga götürüldü. Öte yandan kazanın, bahçeden eve dönen aynı ailenin traktör römorkunda yolculuk yaptıkları sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.