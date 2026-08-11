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Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:48

Traktör kazası 3 yaşındaki Eyyüp'ü hayattan kopardı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 3 yaşındaki Eyyüp Şeğ Ahmet hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Traktör kazası 3 yaşındaki Eyyüp’ü hayattan kopardı
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Viranşehir ilçesi Burç Mahallesi yakınlarında iddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halinde olan traktör, 3 yaşındaki Eyyüp Şeğ Ahmet'in üzerinden geçti. Kazanın ardından küçük çocuğun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Eyyüp Şeğ Ahmet, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede doktorlar tarafından tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Traktör kazası 3 yaşındaki Eyyüp'ü hayattan kopardı
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