Traktör kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kaza, Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşır Koçak yönetimindeki traktör rampa aşağı ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan traktör, yoldan çıkarak takla attı. Kazada traktör sürücüsü Aşır Koçak ile yolcular Makbule Koçak ve M. Serim yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 75 yaşındaki Makbule Koçak, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan, traktörün kontrolden çıkarak takla attığı anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.