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Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:21

Traktör şarampole devrildi! 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Cumali Sönmez (61) hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Traktör şarampole devrildi! 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Kaza, Oyratlı köyü yakınlarında bulunan Değirmen Çayı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Sönmez yönetimindeki 02 DB 093 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Traktörün şarampole devrilmesiyle ağır yaralanan Sönmez için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sönmez, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 61 yaşındaki Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN

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Traktör şarampole devrildi! 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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