Traktör uçuruma yuvarlandı: 81 Yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Mahallesi'nde Yılmaz Şermet'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada traktörden savrulan yaşlı sürücü, Kızılırmak Nehri kenarına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz Şermet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şermet'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.