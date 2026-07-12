Traktöre çarpan otomobil mezara döndü

Çankırı
'da otomobilin park halindeki traktöre çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Kızılırmak karayolu Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Adem S.'nin (41) kullandığı 18 DN 639 plakalı otomobil, park halindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Adem S. olay yerinde yaşamını yitirirken, aracında bulunan Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. kurtarılamadı.
Erzincan
'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan 17 yaşındaki Mert Efe A. olay yerinde yaşamını yitirirken, İshak A., Emine A. ve Metin A. yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.