Traktörün altında kalan çocuk öldü

Elbistan ilçesinin Akarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda İsmail Samet Güneş (13) idaresinde bulunan traktör ile mahalle içerisinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. 13 yaşındaki sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.