Traktörün altında kalan genç yaralandı

İlçenin Yücelik Mahallesi kırsalında 19 yaşındaki R.G., sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri R.G'yi traktörün altından kurtardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopterde görevli sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun bazı yerlerinde kırıkları olan R.G., ambulans helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi. Yaralı, burada sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör