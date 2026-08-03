Traktörün altında kalan muhtar öldü

Kaza, Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz yönetimindeki 01 ALB 509 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Muhtar Aköz traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Aköz, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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