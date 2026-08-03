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Giriş Tarihi: 3.08.2026 09:17

Traktörün altında kalan muhtar öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde geri manevra yaparken devrilen traktörünün altında kalıp ağır yaralanan muhtar Mustafa Aköz (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Traktörün altında kalan muhtar öldü
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Kaza, Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz yönetimindeki 01 ALB 509 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Muhtar Aköz traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Aköz, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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