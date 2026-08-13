Traktörün freni patladı: 1 ölü!

Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden traktör önce bir ineğe, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada Durmuş Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çağlayan'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

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