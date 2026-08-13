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Giriş Tarihi: 13.08.2026 17:54

Traktörün freni patladı: 1 ölü!

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan traktör yol üzerinde bulunan bir kişiyi çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, traktör bir evin duvarına çarparak durabildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Traktörün freni patladı: 1 ölü!
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Kaza, Niksar ilçesine bağlı Gülbayır Zera köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki traktör, yokuş aşağı seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Traktör, yol üzerinde bulunan Durmuş Çağlayan'a çarptı.

Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden traktör önce bir ineğe, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada Durmuş Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çağlayan'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

#TOKAT

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Traktörün freni patladı: 1 ölü!
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