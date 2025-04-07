Trakya beyaza büründü: Bahar ortasında kar sürprizi

Edirne'de hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, özellikle Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerde yoğun şekilde hissedildi. Lalapaşa ilçesine bağlı bazı köy yollarında kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreyi geçtiği belirtildi. Keşan ve çevresindeki ilçelerde de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer, vatandaşlara kar lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bahar çiçeklerine kar örtüsü

Nisan ayında yağan kar, meyve ağaçlarının çiçeklerini örterek rengarenk görüntülere sahne oldu. Karla kaplanan çiçekli ağaçları gören vatandaşlar bu nadir doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüledi, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ancak bazı meyve ağaçlarında çiçeklerin döküldüğü görüldü. Uzmanlar, bu durumun verimi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Kırklareli'nde yollar kapandı

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, Dereköy Sınır Kapısı'nda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Tekirdağ'da da Ganos Dağı ve çevresinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.