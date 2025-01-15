Trakya’da kar bereketi

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için mücadele ediyor. Tekirdağ'da merkezde sağanak etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde aralıklarla kar yağıyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevresi ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış, 700 metre rakım üzeri kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.