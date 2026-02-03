Trakya’da kar İzmir’de sel

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. İzmir'de ise sağanak yağış ve sel yaşandı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde kar etkili oldu. Kar, Edirne il merkezi ve ilçelerini beyaza bürüdü. Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, Keşan ilçesinde ise taşımalı okullarda eğitime dün ara verildi. Tekirdağ'ın Malkara ile Saray ilçelerinde de tüm okullarda eğitime dün ara verildi. Kırklareli'nde etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçe, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde eğitime dün ara verildi. İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı işyerlerini su bastı. Manisa'nın Selendi ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde yağış sonrası toprağın ağırlığına dayanamayan okulun 8 metrelik istinat duvarı okulun bahçe kısmına doğru yıkıldı.