Trakya’da "Sazan Sarmalı" operasyonu: 10 İlde 35 gözaltı, 8.9 milyon TL vurgun!

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün 6 kişiyi toplam 8 milyon 900 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin, güven kazanma yöntemiyle otomobil satışları üzerinden vurgun yaptığı belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda: 35 şüpheli gözaltına alındı, Aralarında örgüt liderleri olduğu öne sürülen İ.T. ve D.Ö. dahil 24 zanlı tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen: 9 lüks otomobil, Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Emniyet kaynakları, bu tarz dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.