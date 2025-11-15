Haberler Yaşam Haberleri Trakya’da "Sazan Sarmalı" operasyonu: 10 İlde 35 gözaltı, 8.9 milyon TL vurgun!
Giriş Tarihi: 15.11.2025 17:56

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında, aralarında Kırklareli’nin de bulunduğu 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Emniyet güçleri, "Sazan sarmalı" yöntemiyle insanları tuzağa düşüren bir dolandırıcılık şebekesini çökertti.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün 6 kişiyi toplam 8 milyon 900 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin, güven kazanma yöntemiyle otomobil satışları üzerinden vurgun yaptığı belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda: 35 şüpheli gözaltına alındı, Aralarında örgüt liderleri olduğu öne sürülen İ.T. ve D.Ö. dahil 24 zanlı tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen: 9 lüks otomobil, Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Emniyet kaynakları, bu tarz dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

