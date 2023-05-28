Haberler Yaşam Haberleri Trakya’ya bereket yağdı
Giriş Tarihi: 28.5.2023

Trakya’ya bereket yağdı

AA
Trakya’ya bereket yağdı
Bahar yağmurları tüm yurtta olduğu gibi Trakya'da da kurak geçen günlerin sona ermesini sağladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Türkiye geneli nisan yağışları, normalinin ve geçen yıl aynı aydaki yağışların üzerinde gerçekleşti. Nisan yağışları, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Nisan ayı normali 57.5 kilogram olan, geçen yıl aynı dönemde metrekareye 24.5 kilogram düşen yağış, bu dönem 86.8 kilogram gerçekleşti. Tüm yurtta olduğu gibi, kurak bir sonbahar ve kış geçiren Trakya'da, yağışlarla kuraklık tehlikesi ortadan kalktı.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bahar yağışlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Arabacı, "Kurak geçen aylar üreticileri endişelendirmişti. Ancak bahar aylarıyla birlikte gelen yağışlar ekili ürünlere çok iyi geldi. Özellikle buğday ve arpa açısından çok güzel yağışlar oldu. Ekimi yapılan ayçiçeği ve diğer yazlık ürünler için de yağışlar çok etkili oldu. Bereketli yağışlar nehri doldurdu" ifadelerini kullandı.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, "Kuraklık riskimiz şu anda ortadan kalktı. Üreticilerimiz de ayçiçeği ve mısır ekimlerini yaptı. Buğdaylarımız da iyi hale geldi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel Uçak' selfiesi: İkiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önünde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Trakya’ya bereket yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA