Trakya’ya bereket yağdı

Bahar yağmurları tüm yurtta olduğu gibi Trakya'da da kurak geçen günlerin sona ermesini sağladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Türkiye geneli nisan yağışları, normalinin ve geçen yıl aynı aydaki yağışların üzerinde gerçekleşti. Nisan yağışları, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Nisan ayı normali 57.5 kilogram olan, geçen yıl aynı dönemde metrekareye 24.5 kilogram düşen yağış, bu dönem 86.8 kilogram gerçekleşti. Tüm yurtta olduğu gibi, kurak bir sonbahar ve kış geçiren Trakya'da, yağışlarla kuraklık tehlikesi ortadan kalktı.Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bahar yağışlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Arabacı, "Kurak geçen aylar üreticileri endişelendirmişti. Ancak bahar aylarıyla birlikte gelen yağışlar ekili ürünlere çok iyi geldi. Özellikle buğday ve arpa açısından çok güzel yağışlar oldu. Ekimi yapılan ayçiçeği ve diğer yazlık ürünler için de yağışlar çok etkili oldu. Bereketli yağışlar nehri doldurdu" ifadelerini kullandı.Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, "Kuraklık riskimiz şu anda ortadan kalktı. Üreticilerimiz de ayçiçeği ve mısır ekimlerini yaptı. Buğdaylarımız da iyi hale geldi" dedi.