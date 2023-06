Tramvay faciası 46 yaralı

Feci kaza dün saat 09.30 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Vatmanlığını Gizem Atik'in yaptığı tramvay, Tekkeköy yönüne giderken Mert Irmağı Köprüsü üzerinde arızalandı. Bu sırada aynı yönde giden ve vatmanlığını Engin Yıldırım'ın tramvay, duramayıp arızalı tramvaya arkadan çaptı. Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Çok sayıda yolcu yaralandı. Tramvayda bulunan yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken, kazanın yaşandığı noktaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerde sıkışan vatman Engin Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 46 kişinin yaralandığı açıklandı. Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında bulunan vatman Engin Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya karışan tramvaylarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Kazanın ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Dağlı ve Demir, daha sonra hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı, "Samsun merkezden Tekkeköy istikametine gitmekte olan tramvay, teknik bir arıza yaşanıyor. Diğer tramvay da arkadan çarpıyor. Şu an için vatmanımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızın durumları iyi" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de "Hepimize geçmiş olsun" dedi. Arızanın teknik olması nedeniyle haberleşme sisteminin devre dışı kaldığı, arıza yapan tramvayın vatmanı Gizem Atik'in durumu bildirmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.