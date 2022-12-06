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Giriş Tarihi: 6.12.2022 12:58 Son Güncelleme: 6.12.2022 13:04

Tramvay kazasında vatmana tutuklama talebi!

İstanbul Alibeyköy’de Namık Kemal Caddesinde tramvay ve İETT çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada 33 kişi yaralandı. Tramvay sürücüsü hastane ve karakol işlemlerinin ardında İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Tramvay sürücüsü ‘Bilinçli taksilerle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan tutuklamaya sevk edildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Tramvay kazasında vatmana tutuklama talebi!

Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye seyir halindeyken ışıklardan geçen İETT otobüsüne ortadan çarptı.

33 YARALI
Meydana gelen kazada normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpışması sonucunda otobüs ikiye ayrılıp sürüklenmişti. Sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Tramvayın ikiye böldüğü otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Yaralanan 4'ü ağır 33 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenildi. Kazaya karışan tramvay sürücüsü ve otobüs şoförünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Kazada yaralanan bir kişinin tedavisinin ardından alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığını öğrenildi. Hastaneden tedavisi tamamlanan tramvay sürücüsü, Alibeyköy İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Tramvay sürücüsü savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Bilinçli taksilerle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi.

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Tramvay kazasında vatmana tutuklama talebi!
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