Tramvay kazasında vatmana tutuklama talebi!

Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye seyir halindeyken ışıklardan geçen İETT otobüsüne ortadan çarptı.



33 YARALI

Meydana gelen kazada normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpışması sonucunda otobüs ikiye ayrılıp sürüklenmişti. Sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Tramvayın ikiye böldüğü otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Yaralanan 4'ü ağır 33 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenildi. Kazaya karışan tramvay sürücüsü ve otobüs şoförünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.



TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kazada yaralanan bir kişinin tedavisinin ardından alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığını öğrenildi. Hastaneden tedavisi tamamlanan tramvay sürücüsü, Alibeyköy İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Tramvay sürücüsü savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Bilinçli taksilerle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi.