Haberler Yaşam Haberleri Tramvaylardan ne istiyorsunuz
Giriş Tarihi: 1.2.2025

Tramvaylardan ne istiyorsunuz

DHA
Tramvaylardan ne istiyorsunuz
Kayseri'de bindikleri tramvaylara zarar veren yolcular kameraya yansırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi. Kayseri'de toplu taşıma hizmeti veren tramvaylara, bazı yolcular tarafından zarar verildi. Araç içi kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde; bazı kişilerin tutamak kollarını kestikleri, sallandıkları, camları kırdıkları, imdat çekici ile araç içinde koltuklara zarar verdikleri görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, sosyal medya hesabından tramvay araçlarına zarar verenlere tepki göstererek, "Kamu malı hepimize emanet. Tramvaylardamızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tramvaylardan ne istiyorsunuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA